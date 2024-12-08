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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأحد

03:05 م الأحد 08 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72 % إلى مستوى 31060 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 22.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 719.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 742.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.02 % إلى مستوى 30839 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية EGX30
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