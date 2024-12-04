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تعرف على سعر الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية

05:03 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم

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استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية ، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2453 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3154 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3680 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4206 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 29440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30 % إلى نحو 2651 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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