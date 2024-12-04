المصرف المتحد يجمع 4.57 مليار جنيه من الاكتتاب العام والخاص

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إدارة البورصة اليوم أنه تم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد خلال تداول جلسة تداول أمس الأربعاء وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,57 مليار جنيه.

وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %، وفق بيان البورصة.

وأوضح البيان، أن الشريحة الأولى للطرح الخاص بلغت عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,34 مليار جنيه.

وأضاف أن الشريحة الثانية للطرح العام بلغت عدد 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,52 مليون جنيه.

وتابع أن عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية تميزت بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح.

واستكمل أن البنك تقدم بطلب القيد بتاريخ 16 أكتوبر 2024 ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20 نوفمبر 2024 إلى 25 نوفمبر 2024 .

في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27 نوفمبر 2024 إلى 3ديسمبر2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4 ديسمبر2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.