ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2483 جنيها للجرام.

و سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3193 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 إلى 3725 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 4257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

و استقر سعر الجنيه الذهب عند 29800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 2607 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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