خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد وانخفاض اللحوم والجمبري

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والكوسة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والجمبري، والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة وانخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم والعدس في الأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء