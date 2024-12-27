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انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية اليوم

10:34 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3198 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12% إلى نحو 2636 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي.. اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21
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