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مؤشرات البورصة تنخفض بختام جلسة آخر الأسبوع

03:28 م الخميس 26 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 29957 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 37.60 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.73 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 33.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.11% إلى مستوى 30005 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

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