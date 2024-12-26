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انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

09:45 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 161.16 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 164.13 جنيه، بتراجع 6.75 جنيه.

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