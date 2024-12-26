انخفاض طفيف في سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في مصر، مقارنة أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2480 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3189 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3720 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4252 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 2628 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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