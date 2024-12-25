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مؤشرات البورصة تصعد بختام الجلسة الأربعاء

03:34 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 30005 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 17.5 مليون جنيه. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 11.57 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 5.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.48% إلى مستوى 29973 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

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