تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 22 ديسمبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4276 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4334 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3792 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3250 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30336 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.