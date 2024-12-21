سعر الذهب يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2513 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3231 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4308 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 2623 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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