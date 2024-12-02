البترول توقع اتفاقية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال لخدمة الأردن

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاق تعاون في القاهرة، يتم بموجبه تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة الجانب الأردني.

وقال بدوي، أن الاتفاق يأتي في إطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعى، للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة ، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية، في هذا التعاون والتكامل الذي يحقق المنفعة لكلا الجانبين.

ووقع الاتفاق يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس)، وسفيان بطاينة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بحضور معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي .