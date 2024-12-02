انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.



أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2447 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3146 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3670 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4195 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60 % إلى نحو 2627 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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