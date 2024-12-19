لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سعر الذهب ينخفض مجددا بحلول التعاملات المسائية الخميس

05:29 م الخميس 19 ديسمبر 2024

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب مجددا بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35% إلى نحو 2594 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة