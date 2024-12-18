سعر الذهب اليوم يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2517 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3236 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 2638 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب