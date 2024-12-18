سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر، ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2520 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3240 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3780 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02 % إلى نحو 2646 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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