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سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

05:07 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2540 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3265 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3810 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4354 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34 % إلى نحو 2658 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا
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