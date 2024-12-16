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المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بختام جلسة اليوم الاثنين

03:21 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.08% إلى مستوى 30799 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.35% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 139.7 مليون جنيه.وبينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 30.61 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 109.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.06 % إلى مستوى 30776 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30 المستثمرين الأجانب
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