بعد قرار أوبك+.. 5 بنوك عالمية تتوقع أسعار النفط في 2025

كتبت- دينا كرم:

توقعات 5 بنوك عالمية في تقارير صادرة لها أسعار النفط خلال العامين المقبلين بعد أن أبقى تحالف "أوبك +" على تخفيض الإمدادات وتأجيل زيادة الإنتاج، وسط ارتفاع المخزون العالمي.

كان تحالف "أوبك +" أعلن تأجيل خطته لزيادة الإنتاج النفطي التي كانت مقررة في يناير 2025، خلال اجتماع المجموعة الوزارية في 5 ديسمبر.

وقرر تحالف أوبك بلس تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025.

بنك جولدمان ساكس

أبقى بنك جولدمان ساكس على توقعاته لسعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل في المتوسط في 2025 بفضل حالة السوق المتوازنة.

وأوضح أنه عوض انخفاض إمدادات أوبك+ الارتفاع غير المتوقع في الشهر الماضي في المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا لما نشرته "سكاي نيوز".

وقال البنك الأمريكي "نحافظ على توقعاتنا السنوية لمتوسط سعر خام برنت عند 76 دولارا للبرميل في عام 2025 و71 دولارا في عام 2026 ونطاقنا بين 70 و85 دولارا ".

وأضاف أن العوامل الرئيسية وراء قراراه، جاءت نتيجة انخفاض سعر خام برنت، الي ما بين 70 و 75 دولارا للبرميل هذا العام، وميل مخزونات الخام إلى الارتفاع في الربع الأول بسبب صيانة المصافي، وعدم اليقين بشأن تأثير إدارة ترامب القادمة على التوازن النفطي العالمي، وفق "سكاي نيوز".

وتوقع البنك تحقيق فائضاً متواضعاً قدره 0.4 مليون برميل يومياً في عام 2025، حيث تعمل الزيادة في الإمدادات من خارج أوبك - وخاصة من الولايات المتحدة وكندا والنرويج - على تعويض الانخفاض في الإمدادات من أوبك وروسيا.

بنك مورجان ستانلي

ورفع بنك مورجان ستانلي، توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من 2025، الي 70 دولارا للبرميل، متوقعا فائضا أقل في سوق النفط بعد قرار تحالف أوبك+ لمنتجي النفط بتأجيل وإبطاء خطط زيادة الإنتاج، وفقا لما نشرته" سكاي نيوز".

بنك أوف أمريكا

وتوقع محللو بنك أوف أميركا، تراجع أسعار النفط إلى 65 دولاراً للبرميل بمنتصف 2025 وسط تخمة معروض النفط الخام وتباطؤ الطلب مع تحول الدول إلى الطاقة النظيفة، وفقا لما نشرته" العربية".

جي بي مورجان

توقع بنك جي بي مورجان- أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية- انخفاض سعر خام برنت من متوسط 80 دولارًا للبرميل هذا العام إلى 73 دولارًا في 2025، و61 دولارًا في 2026، وفقا لما نشرته "العربية"

بنك إتش إس بي سي

وخفض بنك إتش إس بي سي، توقعاته للفائض في سوق النفط العام المقبل، كما توقع أن يبلغ سعر خام برنت 70 دولارا للبرميل، وفقا لCNN "الاقتصادية".