عيار 21 سجل 3795 جنيها.. أسعار الذهب ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2530 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3253 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3795 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4338 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29520 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.8 % إلى نحو 2696 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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