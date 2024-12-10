ارتفاع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

واصل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعه، وزاد الجرام بنحو 20 جنيه بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2530 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3253 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3795 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4337 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.08 % إلى نحو 2689 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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