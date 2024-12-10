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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر

03:25 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

سعر-الذهب

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كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4320 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4366 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3820 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3274 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30560 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18
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