قرب الإغلاق .. سهم المصرف المتحدة يرتفع بنسبة 2.17%

كتبت- أمنية عاصم:

محدث

شهد سهم المصرف المتحد صعودًا، في أول جلساته، بنسبة 2.17% ليسجل سعر السهم 14.15 حاليًا مقابل 13.85% سعر الفتح.

وكان سعر السهم حقق ارتفاع بنحو 5% خلال مستهل فتح الجلسات لينخفض لـ 3.61% خلال الساعة 11:12 دقيقة، واستمر هذا الإنخفاض لـ 2.17 % الساعة 1.58 دقيقة.

ويذكر أن إدارة البورصة أعلنت أنه تم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بقيمة إجمالية 4.57 مليار جنيه، وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص).

ويدخل المصرف المتحد ضمن 3 بنوك في قائمة الـ 32 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية التي تستهدف من خلاله بيع حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص لسد فجوة النقد الأجنبي وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %، وفق بيان البورصة.

وسجلت الشريحة الأولى للطرح الخاص عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,34 مليار جنيه.

وبلغت الشريحة الثانية للطرح العام عدد 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,52 مليون جنيه.

وقام البنك بتقديم طلب القيد بتاريخ 16 أكتوبر 2024 ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20 نوفمبر 2024 إلى 25 نوفمبر 2024.

في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27 نوفمبر 2024 إلى 3ديسمبر2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4 ديسمبر2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم