غاز مصر تفتتح مصنع "إيجيفكو" لإنتاج مواسير البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنويا

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "غاز مصر" افتتاح مصنع "إيجيفكو" لإنتاج مواسير البولي إيثيلين على مساحة 25 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وفق إفصاح لها منشور على البورصة المصرية.

وأوضحت الشركة أن هذا المصنع يستهدف قطاعي الغاز الطبيعي والمياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن سنويًا، بحسب الإفصاح المرسل الي البورصة اليوم.

وأكدت الشركة، أن هذا المشروع يعد بداية قوية لشركة غاز مصر في اقتحام مجال الاستثمار الصناعي، حيث يخدم نشاط توزيع الغاز الطبيعي ويعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني، وناتج عن شراكة ناجحة بين مجموعة جورج فيشر السويسرية، وشركة جرين كوست انتربرايز الاماراتيه، وشركة غاز مصر.