الشعبة تحذر من شراء الذهب للاستثمار في الوقت الحالي

كتب- حسن مرسي:

حذر المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، المواطنين من الإسراع في شراء الذهب للاستثمار في الوقت الحالي، موضحاً أن التقلبات الحادة التي يشهدها سعر الذهب عالمياً محلياً هي نتيجة مباشرة للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأكد ميلاد في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" أن ارتفاع سعر الأونصة العالمية للذهب مرتبط بشكل كبير بتصاعد العمليات العسكرية والحروب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي سبقت الانتخابات الأمريكية وتبعاتها.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتوجهاته الاقتصادية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأمريكي ستؤثر بشكل كبير على أسواق الذهب العالمية.

وشدد ميلاد على أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل الأجل، وأن التقلبات الحالية في الأسعار تجعل من الصعب التنبؤ باتجاهها القادم.

ونصح المستثمرين بالانتظار حتى تستقر الأمور العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية في الذهب