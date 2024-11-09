تراجع كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر، وانخفض الجرام بنحو 35 جنيها، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات امس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2504 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3219 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3755 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4292 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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