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انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:33 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة ، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 173.32 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 175.94 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

أسعار البيض بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء أسعار كرتونة البيض
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