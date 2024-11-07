تراجع سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

هبط سعر الذهب 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3228 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 2657 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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