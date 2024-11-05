وزير المالية: ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء

كتبت- منال المصري:

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن وجود دراسة لإطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

وتأتي هذه المبادرة بعد أن أعلنت المالية إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه والتي أًصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بها لبدء البنوك بتمويلها.

وأوضح الوزير فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل، وفق بيان الوزارة اليوم، أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة.

وأضاف أن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات.

وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8% وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9%.

وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع إلى ٤٦.٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤.٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪.

وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧.٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠.٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨.٤٪، وفق الوزير.

وأوضح أنه تم دعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١.٢ مليون وحدة سكنية.