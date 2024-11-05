سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2534 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3258 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.3 % إلى نحو 2737 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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