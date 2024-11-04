بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية ، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2527 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3248 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3790 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30320 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23% إلى نحو 2742 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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