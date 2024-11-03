تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2513 جنيها للجرام.



ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3231 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيها للجرام.



واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4308 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2736 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعه، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



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