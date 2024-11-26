تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4152 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4214 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3687 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3160 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29496 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.