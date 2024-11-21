هبوط في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم :

هبط سعر الذهب اليوم 15 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة0.55 % إلى نحو 2665 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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