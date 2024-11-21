مباحثات بين وزير البترول و"إنرجيان" اليونانية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة

كتبت- دينا كرم:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة انرجيان اليونانية، و نيكولاس كاتشاروف المدير الإقليمي للشركة ، فرص التعاون الجديدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وإمكانية فتح آفاق جديدة للإستثمار، والشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم فإن هذه المباحثات تأتي في ظل تطلع الشركة اليونانية لإستمرار الشراكة والتعاون مع مصر، وذلك بعد استحواذ شركة كارلايل للإستثمار العالمية علي اصول انرجيان الاستثمارية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر و عدد من الدول الأوروبية .

و تناول اللقاء خطوات العمل الجاري بين فريقي العمل في البلدين للإعداد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك خلال الربع الأول من العام الجديد في مجال التنمية المستدامة وتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون .

واستعرضت الشركة اليونانية خلال اللقاء تطورات عملية انتقال أصولها الاستثمارية لإستكشاف وإنتاج الغاز في مصر بالبحر المتوسط إلى شركة كارلايل للاستثمار العالمية، مؤكدة تطلعها لفتح فرص جديدة للتعاون والشراكة مع قطاع البترول والغاز المصري، واستمرار المشاورات في هذا المجال .