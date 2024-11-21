خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والبيض والذهب

كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البيض والحديد خلال تعاملات اليوم الخميس ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد الاستثماري في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأرز والدقيق في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة السويسي .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الخميس

سعر الذهب يواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس

انخفاض البطاطس والبصل .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس