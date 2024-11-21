انخفاض مفاجئ في سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم بشكل مفاجئ 10 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس، بعد ما سجل قفزة أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3202 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4269 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 2663 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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