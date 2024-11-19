بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحلول التعاملات المسائية ، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2457 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3158 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3685 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 29480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65 % إلى نحو 2629 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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