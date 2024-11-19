ارتفاع أسعار اللحوم والفول والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم والفول، والجبن الأبيض والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.07 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 54.31 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.13 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 76.82 جنيه، بتراجع 5.46 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.41 جنيه، بزيادة 47 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.03 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 59.33 جنيه، بتراجع 4.11 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.4 جنيه، بتراجع 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 97.75 جنيه، بزيادة 55 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.54 جنيه، بزيادة 3.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.93 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الأرز السائب: 28.33 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو الفول السائب: 44.44 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الجبن الأبيض: 133.02 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.86 جنيه، بتراجع 5.17 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.64 جنيه، بتراجع 61 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 116.12 جنيه، بزيادة 8.07 جنيه