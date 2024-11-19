سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء في مصر، وانخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2409 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3097 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3613 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4129 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28904 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2623 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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