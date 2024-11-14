سعر الذهب يتراجع للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 20 جنيهًا خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس في مصر للمرة الثانية خلال اليوم، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر الذهب تراجع خلال التعاملات الصباحية 50 جنيها قبل أن يتراجع مجددا بمنتصف التعاملات ليصبح إجمالي الانخفاض بنحو 70 جنيها.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2380 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3570 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.22% إلى نحو 2541 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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