إعلان

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة الأحد

03:32 م الأحد 10 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.41% إلى مستوى 31394 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43 % وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.07 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 22.24 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 38.49 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 60.74 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.72% إلى مستوى 31267 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

البورصة مؤشر البورصة البورصة المصرية أسهم البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والعظمى بالقاهرة 24
الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا