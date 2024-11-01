سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع ببداية التعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وانخفص الجرام بنحو 12 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2518 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3238 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3778 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4318 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30220 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.18% إلى نحو 2748 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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