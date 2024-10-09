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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

04:10 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.05% عند مستوى 31175 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.73% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.68%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 14.420 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بنحو 110.55 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بنحو 96.140 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 3.23% عند مستوى 30792 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء

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