الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

كتبت- دينا خالد:

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حقيقة بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024".

وتؤكد الهيئة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة ولا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذي لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أي من أحكامه وأن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أي خصومات.

وتهيب الهيئة بكافة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع وخاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن.