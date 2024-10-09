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سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم

02:44 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2373 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3051 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3560 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4068 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04 % إلى نحو 2621 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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