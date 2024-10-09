ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدقيق، والفول، والسكر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفض سعر زيت عباد الشمس، و الجبن الأبيض، والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي..

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.79 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.24 جنيه، بزيادة 1.91 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.36 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.35 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.06 جنيه، بزيادة 1.24 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.27 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 59.77 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.49 جنيه، بزيادة 37 قرشا.

لتر زيت الذرة: 93.45 جنيه، بزيادة 3.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.8 جنيه، بزيادة 5.02 جنيها.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.36 جنيه، بزيادة 1.14 جنيها.

كيلو الأرز السائب: 28.2 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.03 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 133.33 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 253.99 جنيه، بزيادة 7.37 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 107.93 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.