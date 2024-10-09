وسط زيادة السلع والخدمات.. التضخم على مستوى الجمهورية يرتفع إلى 26% للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

تسارع المعدل السنوي على مستوى الجمهورية للمرة الثانية على التوالي إلى 26% خلال شهر سبتمبر من 40.3% بنفس الشهر من 2023 وهو الرقم القياسي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم على موقعه الإلكتروني.

وأوضح بيان التعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر ارتفع إلى 2.3% عن أغسطس الماضي.

فيما ارتفع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس للمرة الثانية على التوالي، وفق بيان التعبئة العامة والإحصاء.

والاختلاف بين التضخم على الجمهورية والمدن أن الأول يأخذ في حساباته التضخم على مستوى الريف.

وأرجع الجهاز سبب ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات كالتالي.

- مجموعة الكهرباء والغاز والوقود: ارتفعت بنسبة 14.9%.

- مجموعة الحبوب والخبز: ارتفعت بنسبة 0.7%.

- مجموعة اللحوم والدواجن: ارتفعت بنسبة 0.7%.

- مجموعة الأسماك والمأكولات: زادت بنسبة 1.7%.

- مجموعة الألبان والجبن والبيض: ارتفعت بنسبة 2.8%.

- مجموعة الفاكهة: ارتفعت بنسبة 1.7%.

- مجموعة الخضروات: ارتفعت بنسبة 12.4%.

- مجموعة السكر والأغذية السكرية: ارتفعت بنسبة 0.2%.

- مجموعة البن والشاي والكاكاو: ارتفعت بنسبة 0.9%.

- مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن: زادت بنسبة 0.1%.