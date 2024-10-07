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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 7 أكتوبر

04:52 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4061 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4095 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3583 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3071 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28664 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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